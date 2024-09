IL RUOLO DEL DATA SCIENTIST NEL BUSINESS MODERNO

Data pubblicazione 16 Settembre 2024

Negli ultimi anni, il ruolo del Data Scientist si è consolidato come una delle professioni più richieste e strategiche nel panorama del business moderno. Con la crescente importanza dei dati come risorsa aziendale e l’avanzamento delle tecnologie di analisi, il Data Scientist è oggi un attore chiave nella trasformazione digitale delle imprese.

In quest’articolo approfondiremo la figura del Data Scientist, tra analisi delle sue competenze necessarie e le prospettive future di tale professione.

L’evoluzione del Data Scientist: una figura ibrida

La figura del Data Scientist ha origini relativamente recenti, ma la sua evoluzione è stata rapida e significativa.

Nato dall’esigenza di gestire grandi quantità di dati (Big Data) in modo efficace, il Data Scientist unisce competenze tecniche in ambito di programmazione e statistica con la capacità di interpretare e applicare i risultati delle analisi ai contesti di business.

A differenza di altre professioni tradizionali legate all’analisi dei dati, il Data Scientist si distingue per la sua versatilità: da un lato, il l’esperto utilizza strumenti di machine learning, intelligenza artificiale e tecniche avanzate di modellizzazione, ma allo stesso tempo possiede una profonda comprensione del business, essenziale per trasformare i risultati dell’analisi in azioni strategiche. Questo ruolo ibrido rende il Data Scientist un ponte tra il mondo della tecnologia e quello delle decisioni aziendali.

Competenze chiave di un Data Scientist

Le competenze di un Data Scientist si estendono su tre aree:

Analisi dei dati: il cuore del lavoro di un Data Scientist è l’abilità di manipolare e analizzare grandi quantità di dati. Utilizzando linguaggi di programmazione come Python e R, e strumenti come SQL e Hadoop, i Data Scientist estraggono informazioni significative da dati strutturati e non strutturati. Machine Learning e Intelligenza Artificiale: oltre all’analisi descrittiva, i Data Scientist si avvalgono di algoritmi di machine learning per sviluppare modelli predittivi che aiutano le imprese a prevedere comportamenti futuri. Competenze di business: la capacità di tradurre le analisi tecniche in raccomandazioni attuabili e una profonda comprensione del contesto aziendale è ciò che contraddistingue un Data Scientist di successo.

Opportunità di lavoro in ambito Tech

Il ruolo del Data Scientist, un crocevia tra tecnologia e business, ha visto una crescita esponenziale in termini di domanda lavorativa.

Le organizzazioni, consapevoli del valore che i dati possono apportare, stanno investendo sempre più in team di Data Science, con la creazione di ruoli specializzati per massimizzare l’efficacia delle analisi.

Di conseguenza, l’intero settore IT ha visto un’espansione nelle offerte di lavoro, sia per posizioni legate direttamente al ruolo del Data Scientist, sia per ruoli di supporto nell’infrastruttura dati e nell’implementazione tecnologica.

In particolare, le opportunità di lavoro in ambito IT crescono costantemente, e figure come quella del Data Scientist sono particolarmente ricercate da aziende che vogliono adottare soluzioni data-driven.

Il Futuro del Data Scientist

Mentre la trasformazione digitale continua a influenzare ogni settore industriale, il ruolo del Data Scientist è destinato a crescere ulteriormente.

Secondo il report del World Economic Forum “The Future of Jobs 2023”, entro il 2025, si prevede che le professioni legate all’analisi e alla gestione dei dati cresceranno del 33%, creando milioni di nuove opportunità lavorative a livello globale.

La domanda è trainata dalla sempre maggiore produzione di dati: nel 2020, si stimava che ogni giorno venissero generati 2,5 quintilioni di byte di dati, un numero che è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni.

Un esempio concreto dell’impatto dei Data Scientist si può vedere nell’adozione di tecnologie come l’intelligenza artificiale e il machine learning in big company come Amazon, Google e Netflix. Queste ultime utilizzano modelli predittivi basati sui dati per personalizzare l’esperienza del cliente.

Netflix, ad esempio, ha dichiarato che il suo sistema di raccomandazione alimentato da algoritmi di machine learning ha fatto risparmiare circa 1 miliardo di dollari l’anno grazie alla riduzione del churn (il tasso di abbandono degli utenti).

Oltre a ciò, il settore sanitario sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie ai Data Scientist. Durante la pandemia da COVID-19, i modelli di analisi predittiva sono stati fondamentali per monitorare la diffusione del virus, gestire le risorse ospedaliere e sviluppare vaccini in tempi record.

Il Data Science, integrato con l’intelligenza artificiale, ha permesso a diverse organizzazioni di accelerare la ricerca clinica, riducendo di anni i tempi tradizionali di sviluppo farmacologico.

Tuttavia, con l’aumento della quantità di dati generati quotidianamente e l’introduzione di nuove tecnologie come blockchain e IoT (Internet of Things), il Data Scientist dovrà continuare a innovare. Uno studio di McKinsey prevede che le aziende che implementeranno tecnologie di analisi avanzata vedranno un incremento del 15% nei profitti entro il 2025, a dimostrazione di come l’analisi dei dati stia diventando una leva cruciale per la crescita aziendale.

La vera sfida per il futuro sarà legata alla capacità di combinare l’analisi tecnica con una visione strategica. I Data Scientist che riusciranno a interpretare i dati non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in funzione delle necessità aziendali, saranno indispensabili per permettere alle imprese di rimanere competitive in un mercato sempre più data-driven.