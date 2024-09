CALCIO LECCO: CI PENSA ILARI IN ZONA CESARINI, 2-1 SULLA TRIESTINA

Data pubblicazione 21 Settembre 2024

LECCO – Si torna al Rigamonti-Ceppi per la quinta giornata di Serie C, con la Calcio Lecco che, in questo anticipo, ospita la Triestina. Due assenze dell’ultimo minuto per mister Baldini, che deve fare a meno di Beghetto e Di Gesù, rispettivamente per una botta e un problema muscolare. Ecco dunque che nell’undici titolare entrano Louakima e Kritta. 2.606 spettatori gli spettatori ad assistere le due formazioni.

Match vivo fin dai minuti iniziali, con gli ospiti che al quarto minuto hanno la prima palla gol con Ballarini. Il Lecco risponde con Louakima, che sbaglia sul più bello dopo un’azione personale. Al 25′ Galeandro scappa alla difesa ma incappa contro Roos, bravo nel chiudere la porta all’attaccnte avversario. I lariani sono in partita e al 30′ la sbloccano: calcio d’angolo e colpo di testa vincente di Celjak…