PRIMALUNA, CHE ACCOGLIENZA PER IL NEO PARROCO DON WILLIAM

Data pubblicazione 21 Settembre 2024

PRIMALUNA – Insediamento di don William Abbruzzese acclamato dalla popolazione: dopo una processione che da San Rocco raggiunge la chiesa di San Pietro e Paolo, “scortato” dalla banda Santa Cecilia viene accolto dai sindaci della comunità parrocchiale e dalle bande musicali, passando attraverso gli sbandieratori che alzano a tempo i vessilli in segno di benvenuto.

Prende la parola il sindaco Mauro Artusi a nome di tutti, ringrazia e promuove la bellezza di questa comunità ricordando anche quanto ormai l’individualismo- che in molte altre realtà è gia consolidato – anche qui abbia preso piede, “nonostante la famiglia giochi ancora un ruolo fondamentale”.

Al neo parroco i migliori auguri, senza negare quanto sarà impegnativo presenziare a tutti gli eventi e i momenti che richiederanno il don e congedandosi con l’ultima speranza di sradicare il mai sopito campanilismo.

I giovani presentano un quadretto componibile per accogliere il loro nuovo pastore che, entusiasta, apprezza prima di entrare in chiesa per l’insediamento propriamente detto.

C. A. M.





