PREMANA RIVIVE L’ANTICO 2024: TANTE LE NOVITÀ PER LA NUOVA EDIZIONE

Data pubblicazione 25 Settembre 2024

PREMANA – A poco più di due settimane dal taglio del nastro, la macchina organizzativa di ‘Premana Rivive l’Antico’ viaggia a pieno regime e si prepara al tanto atteso weekend del 12-13 ottobre. Nata nel 2003 e giunta ormai alla sua dodicesima edizione, PRA è una manifestazione che non smette mai di rinnovarsi e anche in questo 2024 porterà alcune novità di rilievo.

In primis, il percorso dell’evento subirà un’importante modifica: subito dopo la partenza, invece di passare per la zona della ‘Fim’, i visitatori attraverseranno il piccolo nucleo di case posto sopra la zona industriale, nella zona dello ‘Zucch da Giabio’. “Qui potranno immergersi in una fantastica cornice naturale e storica, in un luogo popolato da carbonai, minatori e boscaioli; rallegrato dai bimbi che giocano sui prati”, spiega Antonio Gianola, presidente della Pro Loco di Premana, che tiene a ringraziare “i numerosissimi volontari che hanno collaborato nel corso degli scorsi mesi alla sistemazione dell’area. Area che oggi è pronta ad accogliere i visitatori che saliranno a Premana il 12 e 13 ottobre”.

Spostandosi in paese, ecco la seconda novità di PRA 2024: il nuovo Museo dei Coltelli e delle Forbici. Ricavato da una porzione della ex officina della ditta Ambrogio Sanelli, il museo riproduce un’antica bottega premanese, con utensili, attrezzature e materiali. “Oltre a sostituire la corrispondente postazione dell’edizione 2022 di PRA, immaginiamo con il tempo di trasformare il museo in una struttura fissa a disposizione dell’intera comunità premanese”, dichiara Gianola. Questo nuovo spazio verrà inaugurato ufficialmente sabato 28 settembre alle 17. La cerimonia di inaugurazione sarà anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione del locale e all’allestimento del museo.

Infine, nel corso della due giorni di manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di assistere alla proiezione di un’anteprima del cortometraggio relativo a Premana Rivive l’Antico, composto a partire dalle riprese realizzate nel corso dell’edizione 2022 e con una serie di contributi successivi. “Nei prossimi mesi si ultimerà il lavoro per giungere a una presentazione ufficiale con evento dedicato”, precisa la Pro Loco di Premana. La proiezione dell’anteprima, invece, si terrà al Cineteatro Parrocchiale San Rocco, in centro paese, nel corso delle due giornate della manifestazione.

“I visitatori avranno modo di visionare preziose immagini delle edizioni passate di PRA, oltre che di sentire le voci dei principali fautori e inventori dell’evento, nato ormai più di venti anni fa – prosegue Gianola – L’accessibilità dell’area permetterà infine ai visitatori con difficoltà motorie di osservare e di prendere parte, anche se solo virtualmente, alla parte di percorso che si snoda dalla Località Giabbio fino all’abitato di Premana. Questa nuova iniziativa vuole rappresentare un importante salto tecnologico dell’evento, che per la prima volta offrirà un contributo video/cinematografico nel corso della due giorni di manifestazione”.