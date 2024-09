CALCIO: CORTENOVA IN CAMPO STASERA IN COPPA LOMBARDIA

Data pubblicazione 25 Settembre 2024

CORTENOVA – Subito in campo la prima squadra del Cortenova per dimenticare la sconfitta di domenica in campionato. Questa sera alle 20:30 infatti i valsassinesi saranno impegnati nella terza giornata di Coppa Lombardia, in casa contro la Pol 2001.

Una sfida che sarà utile a mister Andrea Tantardini non solo per mettere ulteriori minuti nelle gambe dei suoi calciatori, ma anche per inserire volti nuovi e soluzioni alternative rispetto alle gare di campionato.

Match che non vedrà tra i protagonisti Lorenzo Ripamonti, infortunatosi domenica contro il Verderio. Sarà invece la prima convocazione di Andrea Gerosa, ultimo innesto nel centrocampo gialloblu.

Il cammino in Coppa finora è stato negativo per il Cortenova, che ha perso entrambe le sfide precedenti contro Mandello e Aurora San Francesco. Un trend sicuramente da invertire, soprattutto per ritrovare la fiducia necessaria ad affrontare il prossimo impegno in campionato, che vedrà i valsassinesi in campo contro la Rovinata.

RedSpo