SICUREZZA SUI CANTIERI. ANCE: “LA PATENTE A PUNTI CI PREOCCUPA”

Data pubblicazione 26 Settembre 2024

LECCO – Dal 1 ottobre le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la loro sicurezza. Lo prevede l’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024). Venerdì 20 settembre scorso è arrivata anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento attuativo.

“Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo del provvedimento. Ancora una volta si è arrivati troppo a ridosso della scadenza del 1 ottobre – afferma Luca Fabi, presidente di ANCE Lecco Sondrio – Per questo siamo preoccupati, come Associazione, anche perché a oggi non abbiamo ancora indicazioni né sull’operatività del portale che dovrà permettere a imprese e lavoratori autonomi di presentare la domanda di rilascio della patente, né sulle modalità del suo utilizzo e della sua gestione. E soprattutto, una volta avviato, sarà fondamentale che il portale dell’Inl si dimostri in grado di saper far fronte alle centinaia di migliaia di istanze che saranno presentate. Viceversa il rischio è che si arrivi a un blocco operativo per tutti i cantieri privati, con forti ripercussioni sulle imprese”.