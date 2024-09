SONDAGGIO. LA TACENO-BELLANO VIENE PRIMA DELLA VARIANTE DI PRIMALUNA SECONDO I NOSTRI LETTORI

Data pubblicazione 26 Settembre 2024

VALSASSINA – Risultato nettissimo nell’ultimo sondaggio in ordine di tempo sul tema sempre attuale della gestione viabilistica del nostro territorio, con i lettori di VN che hanno valutato come più urgenti gli interventi sulla strada fra Taceno e Bellano rispetto alla progettata “Variante di Primaluna”.

Per il 56% dei partecipanti alla consultazione on line viene prima il collegamento tra Valsassina e lago, appena il 24% dei votanti ha scelto la nuova “tangenziale” del Centro Valle mentre le due strade hanno “Lo stesso peso” per un modesto 9% del campione.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine giovedì 3 ottobre e tratta l’imminente (domenica 29 settembre) rinnovo del consiglio provinciale di Lecco.

VARIANTE PRIMALUNA E TACENO-BELLANO: COSA VIENE PRIMA? Taceno-Bellano (56%, 232 Voti)

Tangenziale di Primaluna (24%, 99 Voti)

Hanno lo stesso peso (9%, 39 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 19 Voti)

Non ci sono soldi per entrambe (4%, 15 Voti)

Non ho le idee chiare in proposito (1%, 5 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 2 Voti) Totale votanti: 411

