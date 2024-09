CALCIO, COPPA LOMBARDIA: IL GIOVANE GIANOLA REGALA IL PARI AL CORTENOVA

Data pubblicazione 26 Settembre 2024

CORTENOVA – Primo punto in Coppa Lombardia per il Cortenova che nella sfida serale di mercoledì ha agguantato nel finale un meritato pareggio contro la Polisportiva 2001.

Gialloblu più pericolosi nel primo tempo, soprattutto con una serie di conclusioni dalla distanza di Busi, Arrigoni e Gianola, tutte sventate in corner dal portiere ospite. Poco impegnato invece Corallo, comunque attento in uscita nella gestione delle palle alte, unico vero pericolo per la difesa del Cortenova. 0-0 alla pausa.

La ripresa si apre subito con un rigore per la Pol, che Andreotti realizza calciando centrale. I padroni di casa riprendono in mano il pallino del gioco e provano a pungere nuovamente con Busi ma Abate si allunga bene per ribattere il suo sinistro. All’85’ arriva il meritato pareggio: Lorenzo Gianola, giovane della juniores al suo esordio in prima squadra, ribadisce in rete col sinistro una respinta di Abate all’ennesimo tiro di Busi, regalandosi la gioia del gol tra i grandi che porta il pari ai valsassinesi.

Poco tempo per ricaricare le batterie: domenica il Cortenova sarà infatti impegnato al Bione contro la Rovinata nella terza giornata di campionato.

RedSpo