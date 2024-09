AL VOTO IN PROVINCIA “CI PROVANO” TRE VALSASSINESI (UNO PER LISTA)

Data pubblicazione 27 Settembre 2024

VALSASSINA – Sono tre, distribuiti uno per ciascuna delle liste in competizione, i candidati valsassinesi a un posto di consigliere provinciale che andrà in scena domenica in sala Ticozzi a Lecco. Come noto, non li potremo votare noi “comuni mortali”, ma solo gli stessi amministratori degli 84 Comuni del lecchese. In ogni caso, ecco di chi si tratta.

Nel raggruppamento “Casa dei Comuni” (centrodestra) c’è il sindaco di Casargo Antonio Pasquini, classe 1978. In quota Fratelli d’Italia, in realtà figura indipendente, ha una lunga esperienza politica e istituzionale ed è al secondo mandato da primo cittadino in Alta Valle.

Sorprendentemente a centrosinistra invece Marco Combi, 46enne barziese ma consigliere di opposizione a Cremeno schierato dalla lista Provincia territorio bene comune.

Ideologicamente su posizioni di destra, ha accettato la candidatura arrivata dalle parti del PD lecchese.

Antonella Invernizzi da Introbio, nata nel 1979, farmacista, è presente invece nel gruppo dei Civici per la Provincia. Esponente della minoranza consiliare a Villa Migliavacca, è stata preferita a un paio di potenziali candidati di Primaluna essendo questo paese prossimo alla fusione.

RedPol

LEGGI ANCHE: