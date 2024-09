METEO. VENERDÌ DI PIOGGE, POI UN LEGGERO MIGLIORAMENTO

Data pubblicazione 27 Settembre 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una saccatura atlantica si approfondisce progressivamente sulla Francia favorendo sulla Lombardia intensi flussi umidi sudoccidentali con precipitazioni che fino a venerdì interesseranno gran parte della regione, con cumulate anche abbondanti, specie sui rilievi prealpini. Sabato l’ingresso di aria fredda da nord terminerà un calo di temperature e qualche instabilità ad est. Domenica e lunedì condizioni più stabili e asciutte grazie al campo di pressione in aumento, ma martedì pressione in calo con apporto di maggiore umidità.

Venerdì 27 settembre alla mattina cielo tra nuvoloso e molto nuvoloso, specie sui rilievi, tra pomeriggio e sera copertura in irregolare attenuazione, in particolare sulle pianure centrali e orientali. Precipitazioni in mattinata da sparse a diffuse in transito verso est o nordest, più insistenti su Alpi e Prealpi centro-orientali, anche localmente forti; nel pomeriggio sparse a carattere di rovescio o temporale sui rilievi e sulle zone di alta pianura. Neve generalmente oltre 2600 metri. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico in progressivo calo sino a circa 2500 metri in serata. Venti in montagna moderati o forti meridionali, in particolare sulle creste.

Sabato 28 settembre cielo poco nuvoloso con irregolari aperture, specie a ovest e con addensamenti sui rilievi settentrionali; in serata irregolare nuvolosità sulle zone pedemontane e di pianura centro-orientali. Precipitazioni in mattinata residue sui rilievi centro-orientali, meno probabili altrove; tra pomeriggio e sera possibili locali rovesci o temporali sulle zone pedemontane e di pianura centro-orientali. Neve in mattinata oltre 2600 metri. Temperature minime e massime in calo. Zero termico in progressivo calo intorno a 2400 metri. Venti in montagna in rinforzo da nord, specie sui rilievi settentrionali.

Domenica 29 settembre cielo poco nuvoloso con ampie aperture, specie a ovest, intervallate da velature o da locali addensamenti, più estesi sui rilievi. Precipitazioni assenti salvo deboli piovaschi residui nelle prime ore sulle zone orientali. Temperature minime e massime in leggero calo. Zero termico intorno a 2400 metri. Venti in montagna deboli variabili con locali rinforzi sulle creste dei rilievi confinali.

Tendenza per lunedì 30 settembre: sereno o poco nuvoloso con irregolari addensamenti sui rilievi ma con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo. Venti generalmente deboli.

Fonte Arpa Lombardia