LA LETTERA/PASQUINI E LA NOSTALGIA DEL “BALZELLO” PER I FUNGHI

Data pubblicazione 30 Settembre 2024

Egregio direttore,

ho letto con attenzione le dichiarazioni del sindaco Pasquini e credo che non si possa che essere d’accordo con lui quando ammonisce alla massima prudenza nell’andare per boschi con la giusta attrezzatura e con l’adeguata prudenza.

Ravviso tuttavia nelle parole del borgomastro una certa nostalgia per il balzello che le amministrazioni locali richiedevano per la raccolta dei funghi.

Credo tuttavia che l’ICI (in passato IMU) piuttosto cospicua che verso alle casse del comune valsassinese che ho l’onore di frequentare da oltre 30 anni sia più che sufficiente per giustificare la raccolta di quei quattro bedolini in cui mi imbatto nelle mie passeggiate.

Un cordialissimo saluto.

Fabrizio Casella