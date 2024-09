SKIROLL, I PODI VALSASSINESI DI COPPA ITALIA NELLA DUE GIORNI DI BOBBIO PENICE

Data pubblicazione 30 Settembre 2024

BOBBIO PENICE (PC) – La Coppa Italia NextPro di skiroll arriva a Bobbio, in provincia di Piacenza, con due giornate di gare che oltre per la Coppa Nazionale sono valide anche per i Campionati Italiani Master in salita e il 14° Trofeo Valla e Ridella Assicurazioni.

Sabato nella sprint Maria Invernizzi fa il suo, piazzandosi seconda assoluta dietro alla favorita la senior Lisa Bolzan; Maria vince così nella categoria giovani. Ieri, domenica una individuale in tecnica classica sul duro percorso in salita del passo Penice: Invernizzi arriva ancora seconda (prima nella categoria Aspiranti) ma la prestazione è ottima in quanto migliora di oltre due minuti il suo tempo nella medesima gara e format rispetto all’anno precedente. Con queste vittorie di categoria la Coppa Italia giovani che si concluderà con le finali di Trento è quasi certa. Maria è comunque seconda anche nella generale assoluta, a dimostrazione di una stagione sempre sugli scudi. Al terzo posto è arrivata Paola Beri, categoria F2, che pur essendo una veterana si è sempre ben comportata su un percorso tosto che si addice appunto a doti di resistenza.

Alla due giorni presenti e con ottimi risultati anche i fratelli Combi, Mattia e Marco. Nella sprint del sabato, tra i Mattia è arrivato secondo, Marco sesto nell’assoluta ma primo di categoria. Domenica Mattia ha dominato la 2 km degli Under 12, Marco è arrivato secondo nei 4 km degli Under 14.