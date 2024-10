CALCIO. CORTENOVA OSPITA LA NEOPROMOSSA BARZAGO

Data pubblicazione 2 Ottobre 2024

CORTENOVA – Altro impegno infrasettimanale per la prima squadra del Cortenova che questa sera alle 21 sarà in campo per il recupero della prima giornata di campionato, annullata per maltempo. Come già annunciato il match si giocherà a campo invertito, con la gara di oggi in programma a Cortenova e quella del ritorno a Barzago.

I valsassinesi si presentano alla partita con l’iniezione di fiducia data dalla vittoria esterna contro la Rovinata. Nell’occasione i valsassinesi hanno saputo rialzare la testa dopo un primo tempo giocato a basso ritmo, cogliendo un successo che vale oro per la classifica. Ma se l’attacco riesce quasi sempre a pungere, non si può dire lo stesso sulla difesa: ancora nessun famigerato cleen sheet in stagione tra le sfide di campionato e coppa.

Stessi punti dei valsassinesi, sei, quelli conquistati dal Barzago, che nell’ultimo incontro ha perso contro il Montevecchia. Nessun precedente recente tra i gialloblu e la formazione brianzola, promossa quest’anno dalla terza categoria.

Squadre in campo alle 21 al centro sportivo Todeschini di Bindo. A seguire, come sempre, la cronaca del match.

RedSpo