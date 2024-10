FOTOGRAFIA. RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “LA FOGLIA E IL CICLO”

Data pubblicazione 2 Ottobre 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “La Foglia e il Ciclo”.

L’autore la descrive così, in prosa e poesia:

Nel vento danzo, leggera e dorata,

una foglia d’autunno, la mia vita è terminata.

Cado dall’albero, dolce e serena,

lasciando spazio all’inverno, la stagione piena. Il freddo avanza, ma io non temo,

nutrimento divento, nel suolo mi seme.

Con il sole che splende, nuove vite nasceranno,

fiori e foglie fresche, di me si ricorderanno. Ma so, nella mia caduta, che nulla tornerà,

la mia forma svanisce, nel tempo si perderà.

Ogni attimo vissuto, un ricordo che resta,

nel ciclo infinito, la vita si manifesta. E mentre il vento canta, la mia storia si scrive,

in ogni nuova foglia, il mio spirito vive.

Impermanente bellezza, nel cuore della natura,

la foglia che cede, un’anima pura.

E come una foglia d’autunno io cado dall’albero, lasciando spazio all’inverno prima della primavera, con nuove foglie e nuovi fiori. Ma sarò per sempre nutrimento della pianta a cui ho fatto vivere una stagione, per cui ho respirato e della quale ho rigenerato assorbendo e illuminando i suoi rami e la sua corteccia. Eppure, so che non tornerò mai più come prima. La mia essenza si trasformerà, si unirà al terreno, il ricordo della mia esistenza rimarrà impresso nel ciclo eterno della natura. Ogni nuova foglia porterà con sé un frammento della mia storia, ma io, nella mia forma passata, svanirò nel vento. La mia caduta segna un nuovo inizio, ma anche la consapevolezza che nulla è destinato a ripetersi, che ogni cambiamento è un passo verso l’ignoto, un viaggio che accoglie la bellezza dell’impermanenza.

Foto scattata a Primaluna il 29/09/2024

