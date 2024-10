IL SONDAGGIO DI VN: LETTORI DIVISI SULLE ELEZIONI IN PROVINCIA

Data pubblicazione 3 Ottobre 2024

VALSASSINA – Risultato “da interpretare” per il nostro ultimo sondaggio in ordine di tempo, con i lettori di VN che hanno risposto a proposito del recente rinnovo del consiglio provinciale di Lecco.

Per il 30% dei partecipanti alla consultazione on line queste elezioni non servono; un 24% ha scelto “Sarebbe meglio tornare al voto diretto” (attualmente gli amministratori si eleggono tra di loro), e un’analoga quota di lettori ha indicato che andare alle urne per la Provincia è utile “Se abbiamo nostri rappresentanti”.

A fondo pagina il risultato dettagliato

Quest’ultima avrà termine giovedì 10 ottobre e tratta i soccorsi in montagna: secondo voi, andrebbero pagati?

ELEZIONI PROVINCIALI, SERVONO A QUALCOSA? No (30%, 82 Voti)

Sarebbe meglio tornare al voto diretto (24%, 66 Voti)

Sì, se abbiamo nostri rappresentanti (24%, 65 Voti)

È sempre il solito magna-magna (12%, 32 Voti)

Non ho le idee chiare in proposito (8%, 22 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 270

