CALCIO: DOPPIO BUSI E VA BARZAGO KO. ALTRI TRE PUNTI PER IL CORTENOVA

Data pubblicazione 3 Ottobre 2024

CORTENOVA – Altra vittoria preziosa per la prima squadra del Cortenova che mette così in cascina ulteriori tre punti nel campionato di Seconda Categoria. A farne le spese è il Barzago nel match valido come recupero della prima giornata del torneo, rinviata per maltempo.

Partono bene i valsassinesi che dopo dieci minuti passano in vantaggio: Busi raccoglie dal limite dell’area una palla vagante dopo un’uscita di Ratti segnando con un colpo preciso di prima intenzione a porta semi sguarnita. Il Barzago però non ci sta e al 25′ pareggia i conti: punizione dalla sinistra deviata dalla barriera, il pallone si alza e arriva sul secondo palo dove Fumagalli, tutto solo, mette lo zampino per l’1-1. Il match è divertente: contropiede velocissimo dei gialloblu e destro di Ripamonti che, dopo una deviazione, sbatte contro il palo.

Al 35′ episodio da moviola: presunta frase ingiuriosa di Ramaj e cartellino rosso diretto. Nella protesta generale espulsi anche l’allenatore e il dirigente accompagnatore della squadra ospite. Con l’uomo in più il Cortenova trova la via della rete: combinazione sulla sinistra che libera Galli, il cui cross basso è respinto da Ratti; ma sul pallone in area arriva ancora una volta per primo Busi che col più classico gol di rapina trova la doppietta e riporta avanti i suoi.

Il Barzago ci crede eccome e, nella ripresa in inferiorità numerica, gioca un’ottima partita a viso aperto. I pericoli per la porta valsassinese arrivano soprattutto dai calci d’angolo ma la difesa e un attento Corallo respingono le offensive ospiti. Le occasioni migliori sono comunque per il Cortenova che al 70′ va vicino al terzo gol con la precisa punizione di Federico Gianola, alzata in corner dal portiere avversario. All’85’ un’altra ripartenza trova Tagliaferri sul secondo palo: l’attaccante classe 2007, alla sua seconda presenza tra i grandi dopo quella dello scorso match, vede respingere la sua conclusione a botta sicura da un’uscita provvidenziale di Ratti.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. È festa per l’allenatore Andrea Tantardini che trova la terza vittoria in quattro gare mettendosi nella scia delle migliori. Tre giorni di riposo e domenica si torna in campo, ancora una volta in casa contro il Foppenico.

G.G.