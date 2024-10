LARIO RETI HOLDING: ATTENZIONE ALLE TRUFFE PORTA A PORTA

Data pubblicazione 8 Ottobre 2024

LECCO – Nell’ultimo periodo ci sono state diverse segnalazioni circa tentativi di truffa effettuati da sedicenti operatori di Lario Reti Holding. In particolare i tentativi sono stati segnalati in Brianza il 19 settembre, il 2 ottobre e il 7/8 ottobre.

La tecnica utilizzata è quella di segnalare una perdita dalle tubazioni di gas con interferenza sulle condotte dell’acqua (“il gas è entrato nell’acquedotto”), che i malviventi usano come scusa per entrare in casa a controllare l’acqua. Lario Reti Holding invita tutti i cittadini alla prudenza…