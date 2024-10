CALCIO: IL CORTENOVA VOLA IN CLASSIFICA. E DOMANI TORNA GIÀ IN CAMPO

Data pubblicazione 8 Ottobre 2024

CORTENOVA – È già vigilia di Coppa Lombardia per la prima squadra del Cortenova, che si appresta a giocare la sesta partita in soli 18 giorni. Il tutto con un morale decisamente in ascesa visti gli ultimi risultati, con la vittoria di domenica che ha chiuso il cerchio di una settimana perfetta, condita da tre vittorie e nove punti utilissimi alla causa gialloblu.

La nota più lieta dell’ultimo match arriva dalla prima porta inviolata della stagione, mantenuta grazie alla solidità e all’attenzione difensiva, in particolar modo sulla gestione delle tante palle alte giocate dal Foppenico. Un 1-0 che rappresenta l’ennesima vittoria “di misura” di una squadra che, ad ora, presenta un unico neo: l’incapacità di chiudere il match. Ma se i finali al cardiopalma hanno fatto venire qualche capello bianco a dirigenti e tifosi, non ne sta certamente risentendo la classifica, con mister Andrea Tantardini che può gongolare guardando la graduatoria, dove il Cortenova è nel gruppo di testa a quota 12 punti, alla pari con Oratorio Lomagna, Audace Osnago e Verderio, con quest’ultimo che ha ancora un incontro da recuperare.

Domani sera si torna invece in campo per la Coppa Lombardia, competizione nella quale i gialloblu non sono ancora riusciti a trovare la prima vittoria. Ospite al centro sportivo Todeschini il Mandello, che all’andata, nella partita d’esordio stagionale, sconfisse i valsassinesi 3-1. Gara che fu fortemente macchiata dall’espulsione di Corallo dopo pochi minuti.

Il fischio d’inizio alle 21. A seguire, la consueta cronaca del match.

RedSpo