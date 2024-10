POSTE, UN ANNULLO SPECIALE PER L’80º DEI RASTRELLAMENTI IN VALSASSINA E ALTO LARIO

Data pubblicazione 9 Ottobre 2024

LECCO – Poste Italiane, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Lecco, curatrice dell’evento, celebra con uno speciale annullo filatelico l’ottantesimo anniversario dei rastrellamenti operati nell’ottobre del 1944 dai nazifascisti nei Comuni della Valsassina e dell’Alto Lario.

Per l’occasione sarà attivato un servizio temporaneo giovedì 10 ottobre dalle 10:30 alle 14:30 presso la sala civica del comune in via IV Novembre n.3 a Dervio dove sarà possibile richiedere l’annullo filatelico che, nel formato tondo, riproduce lo stemma della 55° Brigata Garibaldi “Fratelli Rosselli”, grafica realizzata da ANPI Lecco.

L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con i suoi 153.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese. Fu costituita il 6 giugno 1944 a Roma, da volontari che avevano partecipato alla guerra partigiana: il 5 aprile del 1945, con il decreto luogotenenziale n. 224, le veniva conferita la qualifica di Ente morale, promuovendola di fatto come associazione ufficiale dei partigiani. Oggi l’ANPI è ancora impegnata nella custodia e nell’attuazione dei valori della Costituzione, quindi della democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza.

Per l’occasione sono state realizzate cartoline edite da Poste Italiane, che nella quantità di mille esemplari, riproducono il rifugio Tavecchia dopo il rastrellamento, il Santuario della Madonna della Neve e il ritratto di Ugo Cameroni, che fu tra i primi partigiani a salire sui monti della Valvarrone. Durante un duro combattimento, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, ha trovato la forza di sparare le ultime munizioni rimastegli.

Nell’ufficio postale temporaneo, allestito per l’occasione, saranno disponibili prodotti filatelici selezionati e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ad altri folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. Nei sessanta giorni successivi all’utilizzo, il timbro figurato sarà disponibile nello sportello filatelico di via Dante Alighieri a Lecco, per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it.

