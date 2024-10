INTROBIO. IN CONSIGLIO ESPLODE LA TENSIONE TRA I DUE GRUPPI

Data pubblicazione 9 Ottobre 2024

INTROBIO – Procedeva come un tranquillo consiglio comunale quello svoltosi a Introbio ieri sera presieduto dal neo sindaco Silvana Piazza, ma si è trasformato in un botta e risposta tra la prima cittadina e il consigliere di minoranza Adriano Airoldi. Dopo una serie di variazioni di bilancio – approvate – al settimo punto è esplosa la tensione tra minoranza e maggioranza. In discussione la proposta di non indire la riunione dei capigruppo, quindi ridurre la pressione di una minoranza che pare pronta a tenere sulle spine il sindaco nei prossimi cinque anni.

Un Airoldi agguerrito porta argomentazioni di valore e di disequilibrio per la giunta comunale, osservazioni tra dialettica e dialetto, con toni che si accendono, si spengono e si riaccendono.

Incominciato alle 18.30, il Consiglio comunale si è interrotto alle 20 con la prima cittadina amareggiata per la decisione di visionare e fare visionare la demolizione del Palabaster. L’impressione è che l’interesse di Introbio ormai passi in secondo piano e ci si trovi a discutere su spunti di natura individuale.