CALCIO LECCO: VERSO LA PRO PATRIA, SFIDA A DISTANZA TRA BALDINI E COLOMBO

Data pubblicazione 11 Ottobre 2024

LECCO – In vista del match in trasferta contro la Pro Patria, che attende i blucelesti domani allo “Speroni”, mister Francesco Baldini ha fatto il punto sulla situazione infortunati, con Lepore e Beghetto rientrati: “Furlan ha un problema al pettorale, Frigerio e Di Gesù non stanno bene, Billong non è ancora pronto; Zuberek e Ionita sono in Nazionale. Bisogna stringere la cinghia”.

Baldini ha ricavato due dati dalla scorsa partita, persa per 2 reti a zero, su cui il Renate è stato vincente: “Gli avversari hanno avuto occasioni minori rispetto a noi, ma più concretezza davanti alla porta; il secondo dato importante è che il numero di duelli vinti dal Renate è stato maggiore …

