PROVINCIA, ANCHE NEL ’24 INVESTE PER COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI

LECCO – Oggi, venerdì 4 aprile, nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco , si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Report 2024 Servizio Collocamento disabili e fasce deboli.

Sono intervenuti: Antonio Leonardo Pasquini, consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego; Marta Crimella, direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego Provincia di Lecco; Clara Fusi, responsabile sportello lavoro per persone con disabilità La Nostra Famiglia.

Nel 2024 la crescita per l’Italia si mantiene costante con un conseguente aumento dell’occupazione. In particolare gli indicatori del livello di occupazione del lecchese sono molto positivi rispetto alla situazione nazionale e della Lombardia, fotografando un territorio in grado di offrire opportunità lavorative.