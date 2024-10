PRIMALUNA. “DUE MILIONI PER DEVASTARE UN BOSCO E RACCOGLIERE CASTAGNE. MA MANCANO I SOLDI PER LA TANGENZIALE”

Data pubblicazione 15 Ottobre 2024

Spett. Valsassinanews, frequento Primaluna come villeggiante da oltre 30 anni e faccio il pendolare nei fini settimana. Al tempo avevo scelto Primaluna per la quiete e le sue bellezze naturali tutte da scoprire in un paese di montagna ed ho sempre apprezzato ed anche condiviso le scelte che i diversi sindaci che si sono susseguiti nel tempo hanno saputo affrontare.

Sono però rimasto basito quando ho visto che l’attuale amministrazione insieme alla Comunità Montana hanno di recente approvato propositi tesi a devastare un territorio tutt’ora (ma per poco) integro.

La sorpresa aumenta ancor di più quando queste scelte e decisioni della Comunità Montana vengono prese da un direttivo comunitario a guida di Canepari Fabio che in materia di scelte scellerate risulta recidivo. Infatti mi risulta essere il “pensatore” e l’esecutore degli atti che hanno portato alla realizzazione della famosa pista Bobbio-Barzio, inutilizzata, ma che ai cittadini di Barzio è parecchi miliardi di lire; pista che, da Primaluna, si vede molto bene.

Con questo curriculum, lo stesso il 6 agosto 2024 ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della strada agro silvo pastorale per la località “Crevesto-Valle Molinara“.

Il progetto conta ben 14 tornanti e prevede la spesa di 1.770.000 euro. Viene definito come intervento di “alleggerimento” – da che cosa? – del versante.

Ma se un versante boscato lo “alleggerisci” significa – secondo il progetto – che lo incidi. Se incidi il versante questo frana!!! Se il versante frana succedono disastri, o no?

Non solo, consultando sempre il sito ERSAF si scopre che la Comunità Montana ha pure approvato il recupero di un edificio per lo stoccaggio delle castagne con relative attrezzature per 445.000 euro.

Una approvazione complessiva per una spesa totale di 2.215.000 euro, tutto in una bella giornata di agosto senza alcuna condivisione se non quella dei soliti che fanno conferenze dei servizi da remoto senza avvisare la cittadinanza.

Il tutto con i fondi del PNNR.

Lo spirito per l’utilizzo di questi fondi dovrebbe essere quello per la realizzazione delle infrastrutture o no? Signor sindaco Artusi, non si poteva dirottare questa risorsa sulla variante stradale di Primaluna così da consentire la copertura finanziaria dell’intera opera?

Lettera Firmata