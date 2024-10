PASSA PER CASARGO LA SVOLTA NELLA POLITICA LECCHESE: GIUAN PASQUINI STRIZZA L’OCCHIO AL “PATTO PER IL NORD!”

Data pubblicazione 15 Ottobre 2024

La notizia sta scuotendo in queste ore l’ambiente politico lecchese (all’insegna dell’aforisma del sommo Flaiano “La situazione è grave ma non è seria”): il dottor Giovanni Pasquini – ché così si firma negli innumerevoli comunicati – strizza l’occhio al “Patto per il Nord!”, la nuova associazione con l’esclamativo integrato che intende far la guerra al capitano Salvini.

Tra le cose gravi ma non serie c’è l’atteggiamento della Lega provinciale, nel cui direttivo siede il bimassacrato a Casargo G. Pasquini: lui sparge “like” al Patto, eversivo, ma sempre lì resta seduto. Vero che i salviniani non brillano per la rapidità di …

