RUBRICA FOTOGRAFICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “SOTTO IL CIELO DI PASSIONE”

Data pubblicazione 16 Ottobre 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Sotto il Cielo di Passione”.

L’autore la descrive così, in prosa e poesia:

Sotto il Cielo di Passione

Sotto il cielo stellato, il mondo si dissolve in un attimo. I nostri corpi si avvicinano, il calore della pelle si fonde con l’aria fresca della notte. Ogni sguardo è una promessa, ogni respiro un invito a perdersi completamente l’uno nell’altro.

Le stelle sono testimoni silenziosi della nostra passione, scintille di un fuoco che arde dentro di noi. Ti prendo per mano e ti trascino in un vortice di emozioni, dove il tempo non ha significato. Ogni bacio è un’esplosione di desiderio, un’onda che travolge i sensi, mentre il cuore batte all’unisono, in un ritmo che parla di eternità. In questo momento, siamo solo noi, avvolti dall’incanto di una notte che promette di non finire mai.

Nel buio profondo, un sussurro ardente,

le stelle brillano, come occhi di fuoco.

Due anime unite, un destino presente,

in questo abbraccio, il mondo è un gioco.

Il vento accarezza, un bacio rubato,

la luna ci guarda, gelosa e sincera.

Ogni tocco è un grido, un desiderio infiammato,

nel cuore un’esplosione, l’amore si genera.

Foto scattata a Primaluna

