FUSIONE PRIMALUNA-CORTENOVA. ANCORA TANTI DUBBI DAI CITTADINI

Data pubblicazione 17 Ottobre 2024

PRIMALUNA – Inizia facendo leva su come la fusione porti benefici economici in un momento in cui fondi diventano meno reperibili l’incontro di Primaluna per spiegare la fusione con Cortenova. Mette le mani avanti la vicesindaca Claudia Paroli: “Non è una manovra politica. A fusione avvenuta i consiglieri decadono, dove è l’attaccamento alla poltrona?”

L’esito del referendum, se favorevole, vedrà la nomina di un Commissario che traghetterà il nuovo Comune verso le elezioni. “Questa decisione non è nata dall’oggi al domani” spiega il sindaco Mauro Artusi.

Avendo un sindaco di Azione per Primaluna e un sindaco della Lega per Cortenova, una volta fuso il paese cosa succederà? Calcolando la differenza di abitanti tra Primaluna e Cortenova, e quindi la pressione politica derivante da essi?

“L’espressione politica dei nostri comuni è un espressione personale – risponde Artusi – Ci siamo candidati ad amministrare il paese come lista civica, la politica all’interno dei nostri Comuni non è un punto esclamativo… La corrente politica che si potrebbe sviluppare quindi non sarà importante in un paese nuovo”. Nel caso di fusione oltre alle giunte anche l’assessorato di Sergio Galperti, sindaco di Cortenova, in Comunità Montana verrebbe meno.

La popolazione porta questioni importanti, come la pulizia della valle delle noci, l’apertura del comune del sabato, le persone cercano una certezza con il Sì del referendum, abituati alla politica delle promesse, il pensiero che emerge è quello di fare la cosa giusta votando Sì e di avere realmente dei servizi migliorati. Ma un vino buono lo si verifica solo dopo ormai aver aperto la bottiglia.

Minoranza di Primaluna presente, si chiede chi si presenterà alle prossime elezioni. Galperti enigmatico spiega come funzionano le candidature ma non dice chiaramente se lui si ricandiderà o meno, evita la risposta che poteva essere tediosa e spiega come potrebbero candidarsi dei giovani… La maggioranza sembra voler evitare le domande e viene lasciato intendere che il referendum se passasse favorirebbe anche la minoranza per una possibile ricandidatura.

Finisce così l’ultima presentazione di fusione con l’augurio del sindaco che il quorum arrivi al 50%.

C.A.M.