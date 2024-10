CALDO E SALUTE: I RISULTATI DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DI ATS BRIANZA

Data pubblicazione 18 Ottobre 2024

LECCO – A livello globale l’estate 2024 può essere considerata la più calda di sempre. I dati di Copernicus , infatti, mostrano come la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (settembre 2023-agosto 2024) sia la più alta registrata in un periodo di 12 mesi, pari a 0,76°C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,64°C sopra la media pre-industriale 1850-1900 . Benchè i tre mesi estivi non siano stati i più caldi in assoluto, l’estate 2024 è stata la terza più calda degli ultimi 30 anni. In particolare, giugno è stato l’ottavo più caldo degli ultimi 34 anni, luglio è stato il terzo più caldo, mentre agosto il secondo dopo agosto 2023 .

In ATS Brianza il Piano Caldo è coordinato dalla Struttura Epidemiologia e il grafico sottostante mostra come, nel territorio di ATS Brianza, il periodo estivo sia iniziato in modo abbastanza mite, per poi divenire sempre più caldo e non confortevole. Salvo qualche eccezione, il periodo compreso tra il 01/06/24 e il 07/07/24 è stato caratterizzato da temperature massime orarie…