CONSIGLIO DI BARZIO. DOMANDE E RISPOSTE SU SCUOLA MATERNA E PERSONALE COMUNALE

BARZIO – Consiglio comunale in quel di Barzio. All’ordine del giorno tra i punti importanti discussi dall’assemblea la ciclabile, viene approvato in via definitiva il progetto che discusso con Cremeno e Comunità Montana vede il collegamento non tagliare l’area dei campi da tennis dal Palazzetto dello Sport ma costeggiarli per proseguire poi in direzione Cremeno accanto alla strada provinciale.

Un consiglio pressoché tranquillo, in alcuni momenti ci sono state risate tra Ferrari e il suo gruppo e Arrigoni Battaia e il resto della minoranza che immancabilmente punto dopo punto chiedeva chiarimenti “cercando di trovare debolezze nell’operato della maggioranza”.

Uno dei tanti interrogativi posto dalla minoranza è sulla assunzione di nuovo personale qualificato, per la quale Giovanni Arrigoni Battaia ha chiesto chiarimenti su dove si fossero trovati i fondi. Ebbene questi fondi sono abili tagli interni al Comune, rivedendo alcuni servizi come il bagno chimico al cimitero, il risparmio sull’illuminazione pubblica, riducendo anche alcuni fondi stanziati e si ottengo i 30mila euro necessari per la nuova forza lavoro. Ma con la certezza che “qualora servissero fondi per un evento o per un’ altra esigenza – spiega il consigliere delegato al Bilancio Marco Buzzoni – si verrà a discuterne e si sopperirà alla richiesta”.

Un altro punto che merita attenzione è la convenzione con la scuola materna parrocchiale, “una risorsa importante per il paese a cui l’amministrazione non farà mancare sostegno” dice il sindaco Andrea Ferrari. La giunta comunale si è data due anni per ridefinire e migliorare il rapporto con la parrocchia visto che, come fa notare la minoranza “di quattro Comuni che si appoggiano alla struttura l’unico a versare una quota è proprio Barzio”. L’assessore all’Istruzione, Cesare Canepari, spiega che “Non ci è dato riferire in questa sede dei rapporti tra l’ente religioso e altri Comuni ma possiamo anticipare che per la prima volta abbiamo aperto una interlocuzione con tutti gli interessati. Questo è uno dei motivi per cui il documento ha durata di soli due anni. L’altro motivo è evitare che la convenzione vada nuovamente in scadenza con il termine del mandato della giunta per le prevedibili criticità”. Arrigoni Battaia si augura che ci sia un ulteriore aumento dei costi ma inteso come aumento dei contributi destinati alla struttura, per garantire un servizio migliore.

Viene inoltre approvato l’accordo che permetterà al Comune di Introbio di prevenire il dissesto idrogeologico nel torrente Acquaduro. Nonostante si fosse valutato un passaggio tutto interno al territorio di Introbio, passando dalla Casa delle Guide, si è preferito sfruttare il collegamento esistente da località Nava di Barzio. Unanimità anche sul Regolamento di Polizia Locale, documento identico in adozione nei quattro Comuni dell’altopiano. Si conclude così il Consiglio di Barzio.

