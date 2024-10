CASARGO FESTEGGIA GIOCANDO I 110 ANNI DELL’ASILO PARROCCHIALE

Data pubblicazione 21 Ottobre 2024

CASARGO – Un pomeriggio ricco di giochi e animazione per festeggiare i 110 anni dell’asilo di Casargo. La scuola per l’infanzia “Cavalier Bernardo Roveda” è al servizio dell’alta valle dal 1926 ma fu nel 1914 che venne istituito, all’epoca per accogliere bambini e bambine in difficoltà economica nei giorni feriali, provvedendo alla loro educazione fisica, intellettuale e morale. Bernardo Roveda lo finanziò con 50mila lire e per riconoscenza l’istituto “Regina Elena” venne poi a lui dedicato. Oggi è un ente morale gestito dalla parrocchia e sostenuto dal Comune.

La festa oltre a momenti di gioco ha previsto la merenda in compagnia, truccabimbi, bolle e baby dance. Infine la messa animata dai bambini del paese. Per concludere con cena in compagnia e tombolata.