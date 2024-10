VAM RACE MOGGIO: A SIRONE TESTA E GUERRIERO DOMINANO IL TROFEO LOMBARDIA

Data pubblicazione 21 Ottobre 2024

MOGGIO – Testa e Guerriero leader del Lombardia.

Circa 120 concorrenti hanno aderito alla prima prova del circuito regionale della Fci del Trofeo Lombardia, memorial Samuele Riva. Siamo in località La Montagnetta, “storica” location del comune di Sirone, Il circuito predisposto è di 2 chilometri, completamente misto, con un breve tratto in asfalto, ma prevalentemente disposto sui sentieri, boschi e prati de La Montagnetta, ed è piaciuto molto agli atleti/e che hanno aderito alla gara.

Il programma della giornata prevedeva alle 10 le gare riservata ai Master fascia over 40. In questo contesto si mettono in evidenza gli atleti della Vam Race di Moggio, con Ivan Testa che vince l’assoluta, ed ovviamente anche in fascia 3 (50/59 anni). Sul pezzo anche Marco Guerriero che chiude al secondo posto assoluto risultando il vincitore in Fascia 2 (40/49 anni). Con queste due affermazioni, Testa e Guerriero, vestono la maglia di leader del Trofeo Lombardia di ciclocross.