LETTERA/ANCORA SULLA STRADA DI CREVESTO: “VIA OL RAT – BALA OL GAT”

Data pubblicazione 22 Ottobre 2024

Spett.le redazione di VN,

ho letto sul vostro giornale la discussione sulla strada di Crevesto nel Comune di Primaluna e le polemiche connesse con l’intervento del Vice Sindaco e del Sig. Thaler.

Volevo fare una considerazione al Sig. Vice Sindaco, le scelte che si fanno nella pubblica amministrazione sono tutte scelte “Politiche” non “partitiche”. Mi sembra che l’amministrazione di Primaluna abbia fatto una scelta “partitica” e non “politica”. Le scelte politiche significano vedere “oltre” la quotidianità. Le scelte partitiche significano vedere il tombino e non la buca.



Per fare un esempio, il piano di “assestamento forestale” del Comune di Primaluna approvato lo scorso autunno (2023) è qui sotto:

Il percorso della strada di Crevesto non rispetta affatto il piano di assestamento, è il caso di domandarsi il perché; forse dovete fare subito una variante?



Per caso i lavori stanno per iniziare?

Vedi foto qui a lato.



Aggiungo anche che in data 4 ottobre 2024 l’UNITA’ OPERATIVA N. 9 AMBIENTE, ECOLOGIA E ANTINCENDIO della Comunità Montana ha determinato “”di dare atto che la gara di cui alla procedura di affidamento avviata con determinazione n. 337 del 22.08.2024 di cui alla procedura SINTEL id n. 188644853, è andata deserta e pertanto punto 5 della determina di avviare procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con l’invito a n. 5 operatori individuati tramite elenchi di operatori economici da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo

Come a dire, in dialetto:

”VIA OL RAT-BALA OL GAT”.

Buon lavoro al Sig. Sindaco e Vice Sindaco.

Ci sentiremo quando sarete caduti nella buca perché non avete visto il tombino.

T. B.