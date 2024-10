LUTTO A BARZIO: SCOMPARSO IL NOTO COMMERCIANTE GIUSEPPE GANASSA

Data pubblicazione 22 Ottobre 2024

BARZIO – Deceduto nel sonno la scorsa notte Giuseppe Ganassa, commerciante 78enne notissimo a Barzio e non solo. Nel lontano 1967 aveva aperto la sua attività in paese (ora gestita dal figlio Marco); dedito al lavoro, era in pensione ma sempre presente nel negozio di radio, tv, informatica e telefonia, che era il suo “pane” e il passatempo di una vita.

Una passione, quella per le antenne tv, condivisa con Tranquillo Bellomi di Introbio – insieme al quale installò i primi ripetitori in Valsassina.

I funerali si terranno giovedì 24 ottobre alle 15, nella parrocchiale di Barzio. Recita del Rosario questa sera e domani, alle 18.30, nell’abitazione della famiglia.

A Marco e ai parenti tutti le condoglianze più sentite da direzione e redazione di Valsassinanews.

RedBar