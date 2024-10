100 ANNI DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PASTURO, OGGI POMERIGGIO IL RICORDO

Data pubblicazione 26 Ottobre 2024

PASTURO – In occasione dei 100 anni del monumento ai caduti di Piazza Vittorio Veneto, il comune di Pasturo ha organizzato una manifestazione per il pomeriggio di oggi, 26 ottobre. Il sindaco Pierluigi Artana ha invitato tutta la popolazione a partecipare con il cappello dei corpi militari d’appartenenza.

Alle 16 ci sarà il ritrovo in Piazza don Carlo Gnocchi, nella frazione di Baiedo, mentre dalle 16:15 partirà il corteo per le vie del paese. Alle 16:45 è previsto l’arrivo in Piazza Vittorio Veneto, con un momento di raccoglimento dinnanzi al monumento, alla presenza del Corpo Musicale “Bruno Colombo” di Pasturo, e la deposizione di un omaggio floreale.

Alle 17 verrà inaugurata una mostra celebrativa, accompagnata da un rinfresco.

In caso di maltempo, il ritrovo sarà alle 16 presso Piazza Vittorio Veneto.