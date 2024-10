IL SONDAGGIO DI VN: REFERENDUM FUSIONE, MAGGIORANZA RELATIVA PER IL “SÌ”

Data pubblicazione 26 Ottobre 2024

VALSASSINA – Votanti relativamente “spaccati” nel nostro ultimo sondaggio, con i lettori di VN che hanno risposto a proposito dell’imminente referendum per la fusione dei comuni di Cortenova e Primaluna, in programma domani 27 ottobre.

Per una maggioranza relativa dei partecipanti alla consultazione on line, il 36%, dalle urne uscirà vincitore il Sì; il 24%, al contrario, sostiene che a trionfare sarà il fronte del No, mentre un analogo 24% si divide tra il 14% di coloro che riterrebbero migliore aggiungere altri Comuni e un 10% che sentenzia “È sempre il solito magna-magna“.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 31 ottobre e riguarda i trasporti pubblici locali.

REFERENDUM PER LA FUSIONE PRIMALUNA-CORTENOVA Vinceranno i sì (36%, 146 Voti)

Vinceranno i no (24%, 97 Voti)

Dovrebbero aggiungere altri Comuni (14%, 56 Voti)

È sempre il solito magna-magna (10%, 39 Voti)

Comunque vada sarà un insuccesso (6%, 25 Voti)

Salterà il quorum del 25% (5%, 22 Voti)

Comunque vada sarà un successo (2%, 9 Voti)

L'argomento non mi interessa (2%, 9 Voti) Totale votanti: 403

