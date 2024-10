CALCIO LECCO. CACCIATO MISTER BALDINI CON TUTTO IL SUO STAFF

Data pubblicazione 28 Ottobre 2024

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato Francesco Baldini dall’incarico di capo allenatore della Prima Squadra maschile. Ne dà notizia la società bluceleste con una nota stampa.

Contestualmente, sono stati sollevati dall’incarico anche il vice-allenatore Luciano Mularoni, il collaboratore tecnico Claiton, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini e il preparatore atletico Diego Gemignani.

La società ringrazia Baldini e il suo staff per la dedizione e per la professionalità dimostrata durante i mesi alla guida del Lecco e augura loro il meglio per il futuro personale e professionale.