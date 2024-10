INCIDENTE SULLA PROVINCIALE A BALLABIO: TRE FERITI, UNO IN “CODICE ROSSO”

Data pubblicazione 28 Ottobre 2024

BALLABIO – Incidente intorno alle 14:40 di oggi, lunedì 28 ottobre, su via Provinciale, appena fuori dall’abitato di Ballabio.

Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate nei pressi del ‘Prato della Chiesa’ e ad avere la peggio è stato un sessantenne rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, ospedalizzato con manovre di rianimazione e trasportato al “Manzoni” in codice rosso; un 82enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco con un trauma al braccio e una 78enne, che ha riportato traumi al torace e all’ …

