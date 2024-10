ESTATE A BOBBIO. METEO ‘BIRICHINO’ MA NUMERI ENTUSIASMANTI

Data pubblicazione 30 Ottobre 2024

BARZIO – “Siamo contentissimi dell’estate 2024. È stata un’ottima stagione, il parco giochi è sempre più apprezzato e possiamo vantare giornate da oltre tremila accessi“. Non nasconde la soddisfazione Massimo Fossati, amministratore delegato di Itb, nel fare il bilancio dell’estate appena trascorsa.

“Le piogge di giugno, settembre e ottobre non ci hanno favorito come negli anni precedenti eppure nelle giornate di bel tempo i Piani di Bobbio si sono popolati di turisti ed escursionisti – prosegue Fossati -, abbiamo quindi una utenza estiva importante e questo aspetto ci fa ben sperare per il futuro perché al di là della neve Bobbio non perde il suo fascino“.

Problema dietro a questo dato positivo è quello dei parcheggi. “La Valle ha iniziato a farsi male con i referendum 25 anni fa” commenta l’imprenditore, raffrontando la mancata fusione in centro valle con il mancato prolungamento della cabinovia al fondovalle. Cabinovia che presto sarà rinnovata, ma sullo stesso tracciato.

“Con dieci milioni del Ministero del Turismo e altrettanti nostri il prossimo anno potremo sostituire la telecabina – conferma Fossati -. Avrà minor consumi e maggior efficienza, sarà anche più silenziosa e, almeno sulla carta, dovrebbe soffrire meno il vento rispetto all’impianto attuale”.

Positiva anche la stagione ai Piani di Artavaggio e ai Piani d’Erna. “Anche lì abbiamo avuto una buona estate, ma Bobbio è di altro livello”.

RedEco