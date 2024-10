FAUNA SELVATICA, DA REGIONE 60 MILA EURO AD AMBITI E COMPRENSORI DI CACCIA

Data pubblicazione 31 Ottobre 2024

LECCO – “La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, il riparto del contributo economico per l’annualità 2024 riconosciuto ai Comitati di gestione degli ambiti territoriali (ATC) e comprensori alpini di caccia (CAC) per lo svolgimento delle attività.

Con questo provvedimento è stato concesso ai comitati degli ATC e CAC un contributo complessivo di 60.000 euro sull’esercizio finanziario 2024 per la realizzazione di interventi di gestione faunistica in zone di ripopolamento e cattura o per la partecipazione alla sorveglianza sanitaria della fauna selvatica. Il contributo complessivo è suddiviso in relazione al numero di cacciatori iscritti agli ATC e CAC nella stagione venatoria 2024-2025. Nello specifico, questo il riparto del contributo per la provincia lecchese: 600 euro per CAC Alpi Lecchesi, 1.000 euro per CAC Prealpi Lecchesi, 1.000 euro per ATC Meratese.

L’obiettivo di Regione Lombardia è quello di tutelare e gestire la fauna selvatica, disciplinare la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e sostenere i centri di recupero e soccorso animali selvatici (CRAS), nonché regolare la materia venatoria e le procedure in materia.

Ringrazio l’assessore Beduschi per l’attenzione alla tutela della fauna selvatica e al miglioramento della biodiversità agricola e forestale tramite strategie, normative, pianificazione e servizi regionali di gestione, monitoraggio e incentivazione” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.