IL SONDAGGIO DI VN. TRASPORTI PUBBLICI: QUELLI DI OGGI NON BASTANO

Data pubblicazione 31 Ottobre 2024

VALSASSINA – Giudizio complessivamente negativo a conclusione del nostro ultimo sondaggio – dedicato questa volta alla situazione dei trasporti pubblici sul territorio, con i lettori di VN che hanno valutato complessivamente come insufficiente l’offerta delle linee di autobus.

Bastano quelli in funzione, oggi come oggi?

Il 42% del campione ha votato No, si aggiunge la voce ironica “Quali trasporti pubblici?” (16%) mentre “Andrebbero comunque potenziati” per il 22% dei partecipanti. Solo per il 14%, infine, quanto proposto dalle aziende di trasporto è adeguato alle richieste dell’utenza.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 7 novembre e riguarda il clamoroso fallimento del referendum sulla fusione tra Primaluna e Cortenova.

TRASPORTI PUBBLICI: BASTANO QUELLI DI OGGI? No (42%, 99 Voti)

Andrebbero comunque potenziati (22%, 53 Voti)

Quali trasporti pubblici? (16%, 37 Voti)

Sì (14%, 34 Voti)

È sempre il solito magna-magna (6%, 14 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 1 Voti) Totale votanti: 238

–

