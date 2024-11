A TACENO LA CONSUETA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE IL GIORNO… 3

Data pubblicazione 3 Novembre 2024

TACENO – Anticipata di un giorno per “cogliere” l’occasione della domenica, è andata in scena in piazza a Taceno la tradizionale cerimonia celebrativa del 4 novembre, Festa dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate.

Presente il sindaco Alberto Nogara, è avvenuta la consueta commemorazione nella ricorrenza della vittoria della Grande Guerra, con la deposizione di una corona al locale monumento ai caduti.

Un momento sempre molto sentito, a Taceno come negli altri paesi valsassinesi dove si tengono analoghe manifestazioni.

RedVN