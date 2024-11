CALCIO: IL CORTENOVA SI BUTTA VIA. 2-2 NEL FINALE CONTRO IL PAGNANO

Data pubblicazione 3 Novembre 2024

CORTENOVA – Continua la maledizione dei pareggi per la prima squadra del Cortenova che, in casa contro il Pagnano, fanalino di coda del campionato, si fa rimontare due reti e subisce il gol del pari al 90′.

E si che l’ottima partenza dei valsassinesi fa ben sperare: dopo 10 minuti è già 1-0, con Gritti che di punta batte il portiere dopo una bell’azione di Spada sulla sinistra. Al 15′ ghiotta chance per Pomi, lanciato a rete da Ripamonti, che temporeggia troppo e si fa rimontare dalla difesa. Gli ospiti si fanno vedere al 20′ con Crippa, che cerca il jolly dalla distanza, ma la provvidenziale deviazione di Fazzini alza il tiro sulla traversa. Al 26′ fallo di mano nell’area gialloblu e rigore per il Pagnano: dal dischetto va lo stesso Crippa, ma Fazzini intuisce e para sia il penality che la successiva ribattuta.

È uno scossone per il Cortenova, che dopo qualche minuto di blackout riprende a gestire il gioco. Al 28′ Tagliaferri ci prova di testa, ma il portiere ospite trova il riflesso giusto per respingere la sfera. Buona occasione anche col tiro di Gritti, deviato in corner. Ma il gol è nell’aria e arriva al 32′ sull’ormai consolidato asse Fazzini–Ciresa: punizione del centrocampista e zuccata vincente del difensore goleador, al quarto centro di fila. Valsassinesi che vanno vicini anche al 3-0 con Spada, il cui tiro termina alto, e Tagliaferri, la cui botta di sinistro si spegne sulla traversa.

Nella ripresa i gialloblu provano a gestire il pallone, mentre gli ospiti si affidano alle palle lunghe sui due centravanti boa. Al 70′ Diakhate, entrato da poco, sfiora il palo con un bel colpo di testa. Ma quando tutto sembra andare verso la direzione giusta, ecco la beffa. All’80’ il più classico dei gol fantasma, con il tiro velenoso di Passanante, che, dopo la deviazione del numero 1 valsassinese, secondo l’arbitro supera la linea di porta. Gritti col mancino fallisce l’occasione buona per chiudere il match, mentre gli ospiti prendono fiducia e ci credono fino alla fine: al 90′ punizione di Crippa, traiettoria che beffa Fazzini e vale il 2-2.

Ennesimo pareggio per il Cortenova, che, dopo aver avuto la partita in mano per quasi tutto il tempo, lascia sul campo due punti pesantissimi.

RedSpo