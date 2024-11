A CORTENOVA OGGI IL FANALINO DI CODA, PER SCACCIARE LA “PAREGGITE”

Data pubblicazione 3 Novembre 2024

CORTENOVA – Vuole tornare a vincere il Cortenova di Andrea Tantardini, in campo oggi alle 14:30 al centro sportivo Todeschini contro il Pagnano.

I gialloblu vengono da tre 1-1 consecutivi, risultati scaturiti dopo match dal copione decisamente simile tra loro: svantaggio iniziale e pareggio nel quarto d’ora finale di Ciresa, autentico difensore-goleador in questa fase del campionato valsassinese.

È proprio il dato dei gol fatti (11 da inizio anno) a non rendere giustizia alla formazione del Centro Valle, che nelle ultime uscite non è riuscita a concretizzare quanto creato in fase offensiva. Un dato su cui può pesare anche l’ultimo infortunio di Mattia Busi, i cui tempi di recupero sono ancora da definirsi.

Ed ecco allora che, così come in passato, un ruolo determinante per la svolta dei match può essere giocato dai calci da fermo. Ben 7 degli 11 centri in campionato, infatti, sono arrivati da palle inattive.

Passando agli avversari, oggi a Cortenova arriverà il Pagnano, fanalino di coda del girone, con 4 punti conquistati finora. Un’occasione d’oro che i valsassinesi non possono farsi scappare.

RedSpo