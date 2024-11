NOTTATA MOVIMENTATA A CORTENOVA: GUARDIA GIURATA SVENTA UN FURTO ALLE OFFICINE MELESI

Data pubblicazione 5 Novembre 2024

CORTENOVA – Sono le 3:50 del mattino di oggi, martedì, quando un furgone esce dalla zona industriale di Cortenova, portato via dalle Officine Melesi. Sul posto però, mentre i ladri hanno già puntato l’azienda sono al lavoro anche le “guardie” (giurate): nella fattispecie, una delle auto della Sicuritalia che la notte vegliano su diverse imprese e abitazioni della Valsassina.

La pattuglia operativa in quel momento si dirige verso l’automezzo rubato dai malviventi, questi ultimi fuggono e mentre scappano in direzione del Centro Valle iniziano a tirare di tutto – comprese pesanti chiavi inglesi – verso l’auto inseguitrice, il cui conducente però non demorde e continua a “marcarli” da vicino. Li insegue per due chilometri circa, durante i quali fanno un paio di volte inversione di marcia (probabilmente per speronare l’auto alle loro calcagna), ma la guardia giurata resta a distanza di sicurezza e alla fine gli inseguiti “mollano il colpo”.

La folle corsa termina a Primaluna, dove i delinquenti girano il furgone – lasciandolo in mezzo alla strada – e scappano. Erano in due, ognuno con il cappuccio della felpa calato sul volto.

All’interno del furgone sarebbe stato rinvenuto del materiale – flange, il bottino del furto messo a segno dai ladri. Indagini in corso, aggiornamenti su VN appena disponibili.

RedCro

.

Contenuto esclusivo – copyright IperG/Valsassinanews 2024

Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione totale o parziale