VOLLEY, ESORDIO CON SCONFITTA IN PRIMA DIVISIONE PER BALLABIO. AL VIA ANCHE GLI UNDER 13

Data pubblicazione 5 Novembre 2024

BALLABIO – Prima partita del campionato della squadra dell’ASC Ballabio di Prima Divisione maschile giocato contro la giovane squadra dei Diavoli Rosa. I ballabiesi sono stati sconfitti per 3-1, anche se la squadra di Costantino Casali ha giocato una buona partita. Un po’ di rammarico per il primo set nel quale il Ballabio, sempre in vantaggio, è stato raggiunto sul 20 pari senza riuscire a chiudere il parziale a proprio favore, come invece fatto nel terzo set – vinto ai vantaggi.