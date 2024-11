CALCIO: VENDETTA POL 2001, IL CORTENOVA CADE 1-0 AL BIONE

Data pubblicazione 10 Novembre 2024

LECCO – Vendetta calcistica della Polisportiva 2001, che dopo la sconfitta di mercoledì in Coppa Lombardia trionfa in campionato contro il Cortenova. Il punteggio è lo stesso (1-0), ma la sconfitta dei valsassinesi ha un peso specifico decisamente diverso.

Il match è più o meno lo stesso per tutti i 90 minuti: Cortenova con il pallino del gioco e più fantasioso, ma che pecca nel concretizzare le azioni da gol. Di Gritti e Tagliaferri le prime conclusioni dalla distanza degli ospiti , ma dopo tanto gioco gialloblu, al 21’ i lecchesi vanno in vantaggio: punizione battuta velocemente, Corallo respinge un primo tiro dalla distanza ma non può nulla sul seguente tap-in ravvicinato. Il Cortenova non si dà per vinto e continua ad attaccare: il diagonale di Tagliaferri e i tanti corner battuti impensieriscono la difesa di casa, ma non portano agli effetti sperati.

Nella ripresa le cose cambiano poco. Al 67’ stop e tiro di Gritti a centro area, palla alta. Passano tre minuti e lo stesso centrocampista si inserisce con i tempi giusti sulla sinistra, ma la sua conclusione a tu per tu col portiere viene respinta con i piedi. La pol invece ci prova con l’ex di turno Cimpanelli, il cui diagonale si spegne a lato di poco. Nel finale arrembaggio gialloblu, ma manca sempre la precisione negli ultimi venti metri. I lecchesi rischiano poco e al triplice fischio è 1-0. Seconda sconfitta in campionato per il Cortenova, ora sesto a pari punti proprio della Pol 2001.

RedSpo