DOPPIO INTERVENTO IN VALSASSINA PER IL SOCCORSO ALPINO

Data pubblicazione 11 Novembre 2024

VALSASSINA – Due interventi nel tardo pomeriggio di oggi, per altrettanti mancati rientri, quasi in contemporanea, hanno impegnato i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

La prima attivazione intorno alle 17:30 per una donna che aveva perso l’orientamento nella zona del passo del Toro, comune di Introbio. Due squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono partite su due diversi sentieri; la donna è stata localizzata, raggiunta, valutata, recuperata e accompagnata dove aveva l’auto.

Era appena cominciato il primo intervento quando c’è stata un’altra richiesta, per un ragazzo in ritardo sui tempi previsti; stava scendendo dalla Grigna. È stato raggiunto nei pressi del bivacco Comolli da una squadra partita da Barzio. Valutata la situazione, il giovane è stato accompagnato al rifugio Antonietta e poi all’auto.

Il Soccorso alpino effettua interventi di giorno e di notte ma il buio cambia lo scenario, che diventa più complesso. In questo periodo le giornate si stanno accorciando ed è più che mai opportuno avere con sé dispositivi per illuminare bene il sentiero, come per esempio una lampada frontale. “Si raccomanda anche di programmare con molta attenzione i tempi di percorrenza e le ore di luce a disposizione”.