LA DURA VITA DEL GIARDINIERE, CON LE DISCARICHE “APERTE TROPPO POCO”

Data pubblicazione 10 Novembre 2024

Buongiorno,

scrivo per segnalare un problema che sta creando non pochi disagi a chi, come me, lavora come giardiniere nell’area dell’Alta Valsassina e dintorni.

Con le discariche aperte solo mercoledì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 12, ogni giorno è un problema scaricare il verde, visto che il furgone si riempie rapidamente e non c’è modo di smaltirlo. Questo sta diventando un vero fastidio, soprattutto perché ci ritroviamo a operare con il veicolo pieno e senza poter completare il nostro lavoro.

Sarebbe davvero utile che le discariche rimanessero aperte più giorni, o almeno che ci fosse una soluzione per chi come noi è costretto a smaltire giornalmente il verde.

Spero che possiate trovare una soluzione, visto il disagio che questa situazione sta creando.

Grazie per l’attenzione.

Lettera firmata