ULTIM’ORA: CICLISTA INVESTITO A INTROBIO, SOCCORSO IN CODICE “ROSSO”

Data pubblicazione 10 Novembre 2024

INTROBIO – L’episodio di cronaca è avvenuto intatto alle 9:15 di questa mattina di domenica: un ciclista quarantanovenne è stato investito da un’auto lungo la Strada Provinciale n. 62 nel tratto che corre vicino alla casetta del latte.

Sul posto per l’assistenza l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina partita dalla vicina sede in località Sceregalli. Areu segnala che il ferito viene attualmente trattato in codice rosso.

RedCro

ORE 10:30 – Le condizioni del ciclista investito sono state rivalutate in codice giallo (indice di “media criticità”).