OGGI ASSEMBLEA DELLA CM. AL CENTRO IL PATTO TERRITORIALE DELL’ALTOPIANO

Data pubblicazione 12 Novembre 2024

BARZIO – È convocata per oggi, 12 novembre, l’assemblea della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, alle 18.30 in seconda convocazione, nella sede dell’ente in via Fornace Merlo, 2 a Barzio.

Di seguito l’ordine del giorno completo della riunione:

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2. Convalida del rappresentante del Comune di Perledo in seno alla Comunità Montana

3. Documento Unico di Programmazione 2025/2027 – Esame, discussione e approvazione

4. Schema Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 – Presentazione

5. Patto Territoriale per lo “Sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei Piani di Bobbio-Valtorta e dei Piani di Artavaggio in Valsassina in provincia di Lecco – Strategia locale per lo sviluppo integrato e sostenibile della Valsassina” – Sottoscrizione del Patto Territoriale tra Regione Lombardia, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Provincia di Lecco, Comune di Barzio, Comune di Cassina Valsassina, Comune di Cremeno, Comune di Moggio e Comune di Valtorta – Provvedimenti 6. Prima variante del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e del Parco Regionale della Grigna Settentrionale – Adozione.

RedPol