METEO. PASSAGGIO DI BASSA PRESSIONE, TEMPERATURE IN CALO

Data pubblicazione 12 Novembre 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia il tempo si presenta stabile e soleggiato eccetto le consuete nebbie e nubi basse in pianura. Un breve cambiamento è atteso per le prossime ore quando una veloce area di bassa pressione transiterà sulle Alpi in direzione di Francia e Penisola Iberica, apportando anche sulla Lombardia maggiore nuvolosità e qualche debole precipitazione, anche nevosa sulle Alpi oltre i 1200 metri. A seguire verremo nuovamente interessati da un robusto campo di alta pressione dal Nord Atlantico, motivo per cui fino a sabato 16 il tempo si presenterà stabile e con assenza di precipitazioni. Probabile il ritorno delle nebbie. Temperature in lieve calo con possibili deboli gelate nella mattinata di venerdì 15.

Martedì 12 novembre cielo molto nuvoloso o coperto nella notte e al primo mattino, ampie schiarite nelle ore successive fino a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni probabili nella notte su settori occidentali alpini e prealpini, non escluse su parte della vicina pianura. Deboli nevicate oltre i 1000-1200 metri su Valchiavenna e Alto Lario. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo, anche marcato sulle Alpi. Zero termico al mattino tra 1200-1500 metri, intorno a 1700 metri dal pomeriggio. Venti in montagna deboli orientali.

Mercoledì 13 novembre cielo in prevalenza sereno nelle prime ore, maggiore variabilità dal mattino fino a cielo temporaneamente molto nuvoloso con alternanza a nuove schiarite. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie in pianura e in aumento in montagna. Venti in montagna deboli settentrionali con progressivi rinforzi sulle cime.

Giovedì 14 novembre cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, possibili locali annuvolamenti per nubi basse al mattino sulla pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Zero termico tra 2400-2800 metri. Venti in montagna moderati da nord sulle creste di confine, deboli altrove.

Fonte Arpa Lombardia